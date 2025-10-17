NBA : Wembanyama, le contrat astronomique qui lui passe sous le nez !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Superstar des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama prépare son retour sur les parquets des NBA après avoir été écarté pendant de longs mois. En attendant, le Français a vu son contrat être prolongé par la franchise texanne. Désormais, Wemby est lié jusqu'en 2027, mais voilà que cette signature retarde également celle d'un contrat XXL.

Entre les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama, la belle histoire ne va pas s'arrêter de sitôt. Drafté en première position en 2023 par la franchise qui a vu Tony Parker briller en NBA, le Français a été époustouflant depuis qu'il a rejoint les Etats-Unis. Mais voilà que Wemby a été coupé dans son incroyable élan par une thrombose veineuse profonde, l'obligeant à arrêter de jouer la saison dernière. Désormais rétabli, Wembanyama se prépare à briller à nouveau avec les Spurs.

Les Spurs prolongent Wembanyama ! Et pour Victor Wembanyama, cette 3ème saison en NBA a été lancée par la signature d'un nouveau contrat. En effet, les San Antonio Spurs ont annoncé la prolongation du prodige français du basket, qui se retrouve désormais lié jusqu'en 2027 avec la franchise texane. A noter toutefois que les Spurs ont apporté une précision importante sur cette prolongation de Wembanyama, expliquant qu'elle a été réalisée dans des conditions financières favorables pour l'équipe de San Antonio.