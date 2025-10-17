NBA : Wembanyama, le contrat astronomique qui lui passe sous le nez !

Superstar des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama prépare son retour sur les parquets des NBA après avoir été écarté pendant de longs mois. En attendant, le Français a vu son contrat être prolongé par la franchise texanne. Désormais, Wemby est lié jusqu'en 2027, mais voilà que cette signature retarde également celle d'un contrat XXL.
Entre les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama, la belle histoire ne va pas s'arrêter de sitôt. Drafté en première position en 2023 par la franchise qui a vu Tony Parker briller en NBA, le Français a été époustouflant depuis qu'il a rejoint les Etats-Unis. Mais voilà que Wemby a été coupé dans son incroyable élan par une thrombose veineuse profonde, l'obligeant à arrêter de jouer la saison dernière. Désormais rétabli, Wembanyama se prépare à briller à nouveau avec les Spurs.
Les Spurs prolongent Wembanyama !
Et pour Victor Wembanyama, cette 3ème saison en NBA a été lancée par la signature d'un nouveau contrat. En effet, les San Antonio Spurs ont annoncé la prolongation du prodige français du basket, qui se retrouve désormais lié jusqu'en 2027 avec la franchise texane. A noter toutefois que les Spurs ont apporté une précision importante sur cette prolongation de Wembanyama, expliquant qu'elle a été réalisée dans des conditions financières favorables pour l'équipe de San Antonio.
Un contrat loin d'être XXL !
Bénéficiant d'une "team option" pour prolonger unilatéralement Victor Wembanyama, les Spurs ont donc activé cette possibilité. De cette façon, San Antonio peut conserver le Français à moindre coût. En effet, alors que Wemby aurait pu prétendre à un contrat astronomique comme on en voit aujourd'hui de plus en plus souvent, ça ne sera finalement pas pour tout de suite. Ainsi, le contrat XXL de Wembanyama va devoir attendre...