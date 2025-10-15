NBA - Wembanyama : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Mais cela ne veut pas dire que le Français ne peut plus progresser. Chez les San Antonio Spurs, on entend d’ailleurs faire travailler le phénomène de 21 ans sur l’un de ses principaux défauts. Mitch Johnson s’est même montré clair à ce sujet.

Victor Wembanyama fait déjà l’unanimité en NBA. À l’aube de sa troisième saison, le Français est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais cela ne veut pas dire que la progression du phénomène de 21 ans est terminée, au contraire. Wemby a un potentiel hors-norme et pourrait être encore plus impressionnant s’il venait à gommer ses principaux défauts. Les San Antonio Spurs ont d’ailleurs l’intention de l’aider dans cette voie.

Wembanyama doit travailler sur ses pertes de balle Lors de cette pré-saison, un point noir revient en effet régulièrement avec Victor Wembanyama : ses pertes de balle. Le Français en a notamment cumulé 7 ce lundi contre les Indiana Pacers (victoire 108-124). Ce sujet est évidemment à prendre en compte pour Mitch Johnson, qui entendrait mettre la pression à Wemby pour qu’il corrige ce problème au plus vite.