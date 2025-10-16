Wembanyama - «Ce n’est pas possible» : Polémique inattendue en NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour sur les parquets de NBA à l'occasion de la pré-saison, Victor Wembanyama continue d'impressionner. A tel point que certains de ses adversaires doutes même de sa vraie taille. Officiellement, la star des Spurs mesure 2,24m, mais Boban Marjanovic n'y croit pas une seconde.

Après une saison tronquée et gâchée par une blessure à l'épaule, Victor Wembanyama a retrouvé les parquets avec les Spurs en pleine préparation pour la future saison de NBA. Et le Français impressionne déjà ce qui laisse présager de belles choses pour la franchise texane.

Wembanyama, des doutes sur sa taille ? Et Victor Wembanyama fait d'ailleurs beaucoup parler. Invité de l’émission américaine NBA Today, Boban Marjanovic a émis un doute sur la taille de la star des Spurs qui mesure officiellement 2,24m. « Je le regardais comme ça (il lève la tête). Et je me suis dit: "Impossible". Je sais que sur le papier, j’étais annoncé plus grand. Lui à 7,3 (2,22 m) et moi à 7,4 (2,24 m). Et en le regardant, je me disais : “Non ce n’est pas possible que je sois plus grand que lui” », a confié le pivot serbe.