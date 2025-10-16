Wembanyama - «Ce n’est pas possible» : Polémique inattendue en NBA !

De retour sur les parquets de NBA à l'occasion de la pré-saison, Victor Wembanyama continue d'impressionner. A tel point que certains de ses adversaires doutes même de sa vraie taille. Officiellement, la star des Spurs mesure 2,24m, mais Boban Marjanovic n'y croit pas une seconde.
Après une saison tronquée et gâchée par une blessure à l'épaule, Victor Wembanyama a retrouvé les parquets avec les Spurs en pleine préparation pour la future saison de NBA. Et le Français impressionne déjà ce qui laisse présager de belles choses pour la franchise texane.
Wembanyama, des doutes sur sa taille ?
Et Victor Wembanyama fait d'ailleurs beaucoup parler. Invité de l’émission américaine NBA Today, Boban Marjanovic a émis un doute sur la taille de la star des Spurs qui mesure officiellement 2,24m. « Je le regardais comme ça (il lève la tête). Et je me suis dit: "Impossible". Je sais que sur le papier, j’étais annoncé plus grand. Lui à 7,3 (2,22 m) et moi à 7,4 (2,24 m). Et en le regardant, je me disais : “Non ce n’est pas possible que je sois plus grand que lui” », a confié le pivot serbe.
«Ce n’est pas possible»
Egalement présent sur le plateau de l'émission, Brian Windhorst, journaliste star de la NBA va dans le même sens : « Il était annoncé à 7’3 lors de sa saison rookie, mais c’était faux. Il ne faisait pas 7’3. Je pense qu’il était plutôt autour de 7’5 (2,26 m). Il est désormais listé à 7’5. Boban, je pense qu’il approche peut-être les 7’7 (2,31 m) ». Un débat qui s'est d'ailleurs étendu sur les réseaux sociaux puisque Kevin O'Connor, suiveur de la NBA pour Yahoo, va encore plus loin : « Je le dis depuis longtemps: Wemby mesure presque 2,30 m, c'est sûr. J'ai côtoyé Boban et Tacko Fall (2,29 m, NDLR). Wemby est plus grand qu'eux ».