Plombé par le PSG, il reçoit un magnifique cadeau !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG s’est imposé 4-0 contre Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Une victoire logique face à un pensionnaire de N3 pour les Parisiens qui se sont montrés généreux. En effet, les joueurs de Luis Enrique ont donné leurs maillots à leurs adversaires du soir et le gardien Noah Renou a même pu repartir avec les gants de Renato Marin et de Lucas Chevalier.

Après son titre remporté en Coupe intercontinentale face à Flamengo, le PSG avait encore un match à disputer cette année. Samedi soir, les Parisiens se rendaient à La Beaujoire pour y défier le Vendée Fontenay Foot en Coupe de France et ils se sont largement imposés. Doué, Dembélé et Ramos par deux fois ont permis au club de la capitale de l’emporter 4-0.

Le gardien de Fontenay a été gâté Le PSG a donc fait respecter son statut et il n’a pas manqué de se montrer généreux avec son adversaire. Sur RMC, le gardien du Vendée Fontenay Foot Noah Renou a révélé que lui et ses coéquipiers avaient reçu de nombreux cadeaux de la part des Parisiens. « J'ai gratté un maillot à la fin du match ? Oui, bien sûr, on gratte des maillots. Malheureusement, je n’ai pas pu en récupérer un, parce que je voulais celui de (Renato) Marin, mais vu que c’était son premier match en pro il m’a dit qu’il voulait le garder et c’est tout à fait compréhensible. Mais par contre, ils ont été super sympas. J’ai récupéré les gants de Marin et de (Lucas) Chevalier, que j’ai filés à mon petit frère comme ça il va avoir un bon souvenir. Sur les maillots, je n’ai pas pu en récupérer un. »