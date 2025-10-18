NBA - LeBron James : Du «jamais vu» avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama pourrait bien marquer les esprits. Le phénomène des San Antonio Spurs s’est adonné à une préparation intense pendant l’été. Et ses efforts semblent porter leurs fruits puisqu’il a affiché une forme étincelante pendant la pré-saison. Carmelo Anthony prédit d’ailleurs un destin à la LeBron James au Français de 21 ans.

«Il peut être le numéro 1 de la saison» « Il sera MVP cette année. Je dis ça parce que, dans toutes les catégories qui existent, il peut être le numéro 1 de la saison. Franchement, on n’a jamais vu ça. Je n’ai pas vu Wilt (Chamberlain) jouer, mais j’ai vu des images. On n’avait jamais rien vu de tel que Wilt... » a d’abord expliqué l’ancien des Denver Nuggets et New-York Knicks dans son podcast 7PM in Brooklyn.