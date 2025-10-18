NBA - LeBron James : Du «jamais vu» avec Wembanyama !

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama pourrait bien marquer les esprits. Le phénomène des San Antonio Spurs s’est adonné à une préparation intense pendant l’été. Et ses efforts semblent porter leurs fruits puisqu’il a affiché une forme étincelante pendant la pré-saison. Carmelo Anthony prédit d’ailleurs un destin à la LeBron James au Français de 21 ans.
«Il peut être le numéro 1 de la saison»
« Il sera MVP cette année. Je dis ça parce que, dans toutes les catégories qui existent, il peut être le numéro 1 de la saison. Franchement, on n’a jamais vu ça. Je n’ai pas vu Wilt (Chamberlain) jouer, mais j’ai vu des images. On n’avait jamais rien vu de tel que Wilt... » a d’abord expliqué l’ancien des Denver Nuggets et New-York Knicks dans son podcast 7PM in Brooklyn.
«On n’avait jamais vu un LeBron James avant LeBron»
« Puis on n’avait jamais rien vu de tel que Kareem (Abdul-Jabbar), jusqu’à Shaq (O’Neal). On n’avait jamais vu un truc comme Shaq. Je n’ai jamais vu un monstre de puissance physique comme Shaq et on ne reverra probablement jamais ça. On n’avait jamais vu un LeBron James avant LeBron. Et Wemby, on n’a jamais vu ça non plus. Ça, c’est un MVP » a ensuite ajouté Carmelo Anthony. Victor Wembanyama sera donc attendu au tournant cette saison. À suivre...