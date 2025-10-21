NBA - Wembanyama : Le coup historique à 860M€ !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama pourrait bien marquer l’histoire de la NBA d’ici la fin de sa carrière. Le phénomène des San Antonio Spurs est promis à un avenir brillant au sein de la ligue américaine. Il pourrait ainsi avoir droit à des contrats juteux jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. Sa fortune pourrait d’ailleurs se révéler légendaire si tout se passe comme prévu.

Victor Wembanyama fait déjà l’unanimité en NBA. À l’aube de sa troisième saison au sein de la ligue américaine, le phénomène des San Antonio Spurs a mis tout le monde d’accord. Le Français est pressenti pour être le meilleur joueur d’ici quelques années. Certains estiment même qu’il pourrait remporter le titre de MVP cette année. Promis à un avenir brillant, Wemby pourrait également toucher le jackpot au cours de sa carrière.

Wembanyama, «premier joueur à toucher un milliard de dollars» en NBA ? « Victor Wembanyama peut devenir le premier joueur à toucher un milliard de dollars (860M€) en salaires sur toute sa carrière » a ainsi confié le journaliste d’ESPN Bobby Marks dans des propos rapportés par L’Equipe. « L'été prochain, il pourra signer un contrat de cinq ans (2027-2032) avec les Spurs pour 253 millions de dollars (217M€). Mais s'il est élu MVP, défenseur de l'année ou dans l'un des trois meilleurs cinq de la saison (les All-NBA Teams), ça peut grimper jusqu'à 303 millions de dollars (259,9M€) » a-t-il détaillé par la suite.