NBA - Wembanyama : Le coup historique à 860M€ !

Victor Wembanyama pourrait bien marquer l’histoire de la NBA d’ici la fin de sa carrière. Le phénomène des San Antonio Spurs est promis à un avenir brillant au sein de la ligue américaine. Il pourrait ainsi avoir droit à des contrats juteux jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. Sa fortune pourrait d’ailleurs se révéler légendaire si tout se passe comme prévu.
Victor Wembanyama fait déjà l’unanimité en NBA. À l’aube de sa troisième saison au sein de la ligue américaine, le phénomène des San Antonio Spurs a mis tout le monde d’accord. Le Français est pressenti pour être le meilleur joueur d’ici quelques années. Certains estiment même qu’il pourrait remporter le titre de MVP cette année. Promis à un avenir brillant, Wemby pourrait également toucher le jackpot au cours de sa carrière.
Wembanyama, «premier joueur à toucher un milliard de dollars» en NBA ?
« Victor Wembanyama peut devenir le premier joueur à toucher un milliard de dollars (860M€) en salaires sur toute sa carrière » a ainsi confié le journaliste d’ESPN Bobby Marks dans des propos rapportés par L’Equipe. « L'été prochain, il pourra signer un contrat de cinq ans (2027-2032) avec les Spurs pour 253 millions de dollars (217M€). Mais s'il est élu MVP, défenseur de l'année ou dans l'un des trois meilleurs cinq de la saison (les All-NBA Teams), ça peut grimper jusqu'à 303 millions de dollars (259,9M€) » a-t-il détaillé par la suite.
Une folie se prépare pour la carrière de Wembanyama
« Il devrait avoir terminé au moins six saisons en NBA et remporter le titre de MVP, de défenseur de l'année ou une place dans les All-NBA Teams pour signer ce contrat (qui représentera 30 % du plafond salarial pour les Spurs). Ce serait autour de 429 millions de dollars sur cinq ans (368M€) ! Avec 98 millions de dollars sur la dernière année et il aurait seulement 31 ans. Si vous additionnez ça aux deux précédents contrats, il serait déjà autour de 800 millions de dollars de gains et il aurait encore un dernier contrat à signer pour dépasser 1 milliard » a ensuite ajouté Bobby Marks. Victor Wembanyama pourrait ainsi réaliser du jamais vu en NBA. À suivre...