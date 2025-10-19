NBA : Polémique avec Wembanyama, la grande annonce d’un Français !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, Victor Wembanyama a été mesuré à 2,24m. Une mesure qui place le génie français parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Et si cette indication au niveau de sa taille a fait jaser, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet, estime que cette dernière n’a aucune importance dans le jeu de « Wemby ».

Après sa grosse blessure en début d’année, Victor Wembanyama s’apprête à disputer sa troisième saison en NBA. Mais avec quelle taille ? Dernièrement, les Spurs de San Antonio ont annoncé leur pivot à 2,24m.

« Moi-même je m’y perds » Interrogé à ce sujet, Wembanyama a révélé ne pas connaître réellement sa mensuration : « Franchement, moi-même je m’y perds. J’ai été mesuré à 7 pieds et 4 pouces. En centimètres, je ne sais pas à quoi cela correspond. Cela fait longtemps que je ne me suis pas mesuré en centimètres, depuis l’Asvel je crois », confie le Français, relayé par le Parisien. Ancien sélectionneur de l’équipe de France travaillant désormais comme consultant pour les Cavaliers de Cleveland, Vincent Collet affirme quant à lui que cela n’a aucune importance.