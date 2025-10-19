NBA : Polémique avec Wembanyama, la grande annonce d’un Français !

Récemment, Victor Wembanyama a été mesuré à 2,24m. Une mesure qui place le génie français parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Et si cette indication au niveau de sa taille a fait jaser, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet, estime que cette dernière n’a aucune importance dans le jeu de « Wemby ».
Après sa grosse blessure en début d’année, Victor Wembanyama s’apprête à disputer sa troisième saison en NBA. Mais avec quelle taille ? Dernièrement, les Spurs de San Antonio ont annoncé leur pivot à 2,24m.
« Moi-même je m’y perds »
Interrogé à ce sujet, Wembanyama a révélé ne pas connaître réellement sa mensuration : « Franchement, moi-même je m’y perds. J’ai été mesuré à 7 pieds et 4 pouces. En centimètres, je ne sais pas à quoi cela correspond. Cela fait longtemps que je ne me suis pas mesuré en centimètres, depuis l’Asvel je crois », confie le Français, relayé par le Parisien. Ancien sélectionneur de l’équipe de France travaillant désormais comme consultant pour les Cavaliers de Cleveland, Vincent Collet affirme quant à lui que cela n’a aucune importance.
« Ce n’est pas ça qui fait de Victor un joueur si unique »
« Je pense que ce n’est pas ça qu’il faut retenir en premier. Sa taille est une de ses caractéristiques mais ce n’est pas la seule. Il en a beaucoup d’autres. Qu’il fasse 2m22, 2m23 et a priori c’est donc 2m24 aujourd’hui, pour moi ce n’est pas ça qui fait de Victor un joueur si unique. C’est le reste aussi. La chose la plus exceptionnelle d’un point de vue athlétique chez lui, c’est la mobilité, sa vivacité par rapport justement à la taille », déclare ainsi Vincent Collet.