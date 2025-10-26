Victor Wembanyama : Le projet excitant à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de deux superbes rencontre sur ce début de saison NBA, Victor Wembanyama souhaite mettre en place un énorme projet : celui de ramener un groupe d’Ultras au Frost Bank Center, antre des Spurs de San Antonio. Le jeune prodige français a lui-même recruté plusieurs supporters dont le rôle sera littéralement de mettre le feu lors des rencontres de la franchise texane à domicile.

Les Spurs de San Antonio réalisent un début parfait sur cette nouvelle saison de NBA. Auteurs de deux victoires en deux matchs, les Texans peuvent compter sur un Victor Wembanyama de gala. Sensationnel sur ce début de saison, le Français est plus que jamais impliqué au niveau de sa franchise.

Wembanyama crée un groupe d’Ultras à San Antonio Car Victor Wembanyama s’active également en dehors des terrains. Comme le rapporte RMC Sport, le Français a récemment cherché à créer un groupe d’Ultras du côté du Frost Bank Center, stade des Spurs. Sélectionné afin de faire partie de ce groupe, Mario Moreno témoigne : « Tout le monde se soutenait mutuellement, pas de compétition, pas de rivalité. Ce n’étaient pas des fans occasionnels, mais des passionnés absolus, ceux qui se lèvent à 6h du matin pour leur équipe. »