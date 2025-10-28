NBA - Wembanyama : Le premier coup historique qu’il vise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victor Wembanyama démarre sa saison NBA en fanfare, contribuant à l'invincibilité des Spurs après quatre matches. La franchise texane n’est plus qu’à une victoire de battre son propre record, de quoi motiver un peu plus le crack tricolore, désigné meilleur joueur de la semaine à l'Ouest, pour la prochaine rencontre face au Heat jeudi.

Désigné meilleur joueur à l'Ouest de la première semaine de NBA, Victor Wembanyama pouvait difficilement espérer meilleur début de saison. Avec 24 points, 15 rebonds, 4 passes et 1 contre, son plus faible total jusqu’à présent, le Français a contribué au nouveau succès des Spurs face à Toronto (121-103) dans la nuit de lundi à mardi. San Antonio reste invaincu en quatre matches, un record égalé.

« Battons ce record ! » Face à la presse, Victor Wembanyama a appris la performance historique réalisée par la franchise texane, qui pourrait battre son record jeudi, en cas de succès face au Heat. Il n’en fallait pas plus pour motiver davantage le Français. « Wow, sérieux ? Je suis surpris. Je suis vraiment surpris, a déclaré Wemby, rapporté par Basket USA. Parce que les Spurs ont eu le meilleur pourcentage de victoires de la ligue sur, genre, les vingt ou trente dernières années, non ? Bon, eh bien, battons ce record ! »