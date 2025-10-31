Sa carrière menacée : L'énorme crainte pour Victor Wembanyama…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victor Wembanyama connaît un début de saison remarquable en NBA avec San Antonio après avoir été absent plusieurs mois à cause d’une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite. Il y a trois mois, le Français était revenu sur cette blessure, reconnaissant avoir craint pour la suite de sa carrière.

Cinq sur cinq. Les Spurs de San Antonio réalisent un début de saison parfait en NBA, du jamais vu dans l'histoire de la franchise qui a décroché son cinquième succès en autant de rencontres dans la nuit de jeudi à vendredi, et Victor Wembanyama y est pour beaucoup. Le joyau français de 21 ans ne cesse d’impressionner, lui qui a pourtant dû mettre sa carrière entre parenthèses durant plusieurs mois à cause d’une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite dévoilée en février dernier. Interrogé par L’Equipe cet été, Wembanyama était revenu sur cette blessure

« La première pensée qui vient, c'est : "j'ai été trahi par mon corps. Il m'a laissé tomber." » « La première pensée qui vient, c'est : "j'ai été trahi par mon corps. Il m'a laissé tomber." Mais ce n'est pas du tout la bonne vision à avoir. Ce serait oublier tout ce que mon corps a fait pour moi dans le passé. Il vaut mieux réorienter la question en se demandant si j'ai trop tiré dessus, ou si j'en ai assez pris soin. Ai-je assez bien mangé ? Assez bien dormi ? J'aurais sans doute pu faire tout ça d'une meilleure manière pour éviter à mon corps de souffrir, confiait Victor Wembanyama en juillet. On se pose la question et on essaie même de trouver un coupable. Mais même si on fait du mieux qu'on peut pour essayer de trouver une raison, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Après l'annonce de la blessure, je me suis très vite mis dans la planification de tout ce que j'allais devoir faire pour revenir le plus vite possible. Revenir d'abord en bonne santé, avant même de penser au basket. »