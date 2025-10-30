Wembanyama met LeBron James au tapis : la NBA sous le choc !

Auteur d’un excellent début de saison avec les San Antonio Spurs, qui ont remporté leurs quatre premiers matchs, Victor Wembanyama est déjà en avance sur plusieurs légendes de la NBA dans certaines catégories statistiques. Après 120 matchs dans la Ligue, il devance LeBron James au nombre de points marqués, et même Stephen Curry au nombre de paniers à trois points.
À l’occasion de la réception du Miami Heat dans la nuit de jeudi à vendredi, les San Antonio Spurs ont l’opportunité de réaliser ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la franchise : remporter leurs cinq premiers matchs de la saison. Ils réalisent un début de saison parfait avec quatre victoires en autant de rencontres disputées, face aux Dallas Mavericks (92-125), aux New Orleans Pelicans (116-120), aux Brooklyn Nets (118-107) et enfin aux Toronto Raptors (121-103).
Meilleur joueur de la première semaine de NBA à l’Ouest
Une excellente dynamique impulsée par un Victor Wembanyama en grande forme pour son retour sur les parquets après huit mois d’absences. Le Français a même été élu joueur de la première semaine à l’Ouest, avec 33,3 points, 13,3 rebonds, 2,3 passes et 6 contres de moyenne. Il excelle dans cette dernière catégorie et reste sur une série de 89 matchs consécutifs avec au moins un contre, la quatrième meilleure série dans l’histoire de la NBA, derrière Patrick Ewing (145), Dikembe Mutombo (116) et Mark Eaton (94).
Devant LeBron James et Stephen Curry après 120 matchs en NBA
Au niveau des points marqués, il est même devant LeBron James, au même stade de leur carrière. Victor Wembanyama a disputé 120 matchs en NBA pour 2,738 points, contre 2,680 pour le meilleur scoreur de l’histoire de la Ligue. Encore plus surprenant, la star des San Antonio Spurs devance également Stephen Curry au nombre de paniers à trois points, avec 274 contre 242 pour le meneur des Golden State Warriors. Pour en revenir aux contres, Victor Wembanyama en compte déjà 448 depuis son arrivée en NBA, loin devant Hakeem Olajuwon (337).