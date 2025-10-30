Wembanyama met LeBron James au tapis : la NBA sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un excellent début de saison avec les San Antonio Spurs, qui ont remporté leurs quatre premiers matchs, Victor Wembanyama est déjà en avance sur plusieurs légendes de la NBA dans certaines catégories statistiques. Après 120 matchs dans la Ligue, il devance LeBron James au nombre de points marqués, et même Stephen Curry au nombre de paniers à trois points.

À l’occasion de la réception du Miami Heat dans la nuit de jeudi à vendredi, les San Antonio Spurs ont l’opportunité de réaliser ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la franchise : remporter leurs cinq premiers matchs de la saison. Ils réalisent un début de saison parfait avec quatre victoires en autant de rencontres disputées, face aux Dallas Mavericks (92-125), aux New Orleans Pelicans (116-120), aux Brooklyn Nets (118-107) et enfin aux Toronto Raptors (121-103).

Meilleur joueur de la première semaine de NBA à l’Ouest Une excellente dynamique impulsée par un Victor Wembanyama en grande forme pour son retour sur les parquets après huit mois d’absences. Le Français a même été élu joueur de la première semaine à l’Ouest, avec 33,3 points, 13,3 rebonds, 2,3 passes et 6 contres de moyenne. Il excelle dans cette dernière catégorie et reste sur une série de 89 matchs consécutifs avec au moins un contre, la quatrième meilleure série dans l’histoire de la NBA, derrière Patrick Ewing (145), Dikembe Mutombo (116) et Mark Eaton (94).