NBA - Wembanyama : La catastrophe en plein match !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est irrésistible en ce début de saison. Le phénomène de 21 ans a eu un rôle majeur dans chacune des quatre victoires des San Antonio Spurs depuis le début de saison. Le Français a néanmoins été à l’origine d’une catastrophe chez les New-Orleans Pelicans, qui ont perdu leur meilleur joueur sur blessure le 26 octobre dernier. Zion Williamson s’est en effet fait mal au pied en plein match lors d’un duel avec Wemby. Et il n’a pas manqué de le faire savoir.

«J’ai atterri sur le pied de Wembanyama» « Ma blessure au pied s’est produite lorsque j’ai réussi un dunk contre les San Antonio Spurs. J’ai atterri sur le pied de Wembanyama et le côté de mon pied a heurté le sol. La douleur n’est vraiment apparue qu’un ou deux jours plus tard » a d’abord expliqué l’ailier fort des New-Orleans Pelicans dans une vidéo relayée par L’Equipe.