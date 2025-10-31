C’est du jamais vu, Wembanyama déjà dans la légende en NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tony Parker a passé 17 ans chez les San Antonio Spurs. Pourtant, l’ex-meneur de jeu de Gregg Popovich n’est jamais parvenu à signer le début de saison régulière canon que Victor Wembanyama produit avec la franchise texane : 5 victoires en autant de matchs. Une première historique pour les Spurs, engendrant un sentiment de fierté chez Wemby.

Anthony Davis et les Dallas Mavericks n’avaient rien pu faire pendant le match d’ouverture des San Antonio Spurs pour cette saison régulière NBA le 23 octobre dernier (125-92) face aux 40 points et 15 rebonds de Victor Wembanyama. Une entrée en lice remarquée pour la jeune star des Spurs après quelques mois d’indisponibilité en raison d’une thrombose veineuse. Même son de cloche pour les New Orleans Pelicans (120-116), les Brooklyn Nets (118-107), les Toronto Raptors (121-103) ainsi que le Miami Heat dans la nuit de jeudi à vendredi (107-101).

Wemby fait mieux que TP ! Toutes ces franchises NBA se sont inclinées face à Victor Wembanyama à sa bande. Le pivot français est entré dans l’histoire des Spurs cette nuit. Le tout, à seulement 21 ans. En effet, aucune équipe de San Antonio, aussi forte soit-elle avec Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et Kawhi Leonard, n’est parvenue à réaliser ce que Wemby a fait avec son groupe : remporter les cinq premiers matchs de saison régulière.