NBA : Humilié, Wembanyama lâche une énorme punchline !

Victor Wembanyama a beau être l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, si ce n’est le meilleur aux yeux de beaucoup, ça n’empêche pas la star des Spurs de se faire dunker dessus. On a encore pu le voir récemment notamment face à Bam Adebayo. Forcément, ces images d’un Wembanyama dominé dans la raquette font beaucoup réagir, mais ne compter pas sur le Français pour changer sa manière de défendre.
Que ce soit en attaque ou en défense, Victor Wembanyama crève l’écran depuis le début de la saison de NBA. Alors que les Spurs ont débuté cet exercice en 5-0, les performances du Français sont affolantes. Précieux des deux côtés du terrain, Wembanyama multiplie les contres. Pour autant, même si Wemby est l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, ça n’empêche pas de se faire humilier à quelques reprises en se faisant dunker sur la tête.
« Aucun d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir ce jour arriver »
Au risque de prendre des dunks sur la tête, Victor Wembanyama n’hésite pas à aller au duel avec ses adversaires. Et cela devrait continuer ainsi. En effet, la star des Spurs a été très claire à ce sujet. En conférence de presse, Wembanyama a fait savoir : « Tant que je ne me ferai pas dunker dessus plus souvent que je ne contrerai de tirs, je continuerai. Mais aucun d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir ce jour arriver ».
Wembanyama futur GOAT ?
Pas question donc pour Victor Wembanyama de changer sa manière de jouer. On devrait donc continuer de voir la star des Spurs enchainer les performances XXL des deux côtés du terrain. Au point d’en faire un futur candidat au titre du GOAT ? Kendrick Perkins avouait : « D’ici 15 ou 20 ans, voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama. Parce que si ce jeune homme reste en bonne santé, il va devenir le meilleur défenseur de l’Histoire. Est-ce que quelqu’un peut me donner une faiblesse dans son jeu à 21 ans ? Je n’en vois aucune ».