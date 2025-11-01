NBA : Humilié, Wembanyama lâche une énorme punchline !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Victor Wembanyama a beau être l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, si ce n’est le meilleur aux yeux de beaucoup, ça n’empêche pas la star des Spurs de se faire dunker dessus. On a encore pu le voir récemment notamment face à Bam Adebayo. Forcément, ces images d’un Wembanyama dominé dans la raquette font beaucoup réagir, mais ne compter pas sur le Français pour changer sa manière de défendre.

Que ce soit en attaque ou en défense, Victor Wembanyama crève l’écran depuis le début de la saison de NBA. Alors que les Spurs ont débuté cet exercice en 5-0, les performances du Français sont affolantes. Précieux des deux côtés du terrain, Wembanyama multiplie les contres. Pour autant, même si Wemby est l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, ça n’empêche pas de se faire humilier à quelques reprises en se faisant dunker sur la tête.

« Aucun d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir ce jour arriver » Au risque de prendre des dunks sur la tête, Victor Wembanyama n’hésite pas à aller au duel avec ses adversaires. Et cela devrait continuer ainsi. En effet, la star des Spurs a été très claire à ce sujet. En conférence de presse, Wembanyama a fait savoir : « Tant que je ne me ferai pas dunker dessus plus souvent que je ne contrerai de tirs, je continuerai. Mais aucun d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir ce jour arriver ».