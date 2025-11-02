Victor Wembanyama : Une star est tombée sous le charme !

Absent plusieurs mois en raison d’une « thrombose veineuse profonde », Victor Wembanyama réalise un début de saison impressionnant en NBA, contribuant au meilleur démarrage de l’histoire des San Antonio Spurs. Les observateurs sont conquis par le Français, tout comme les légendes de la discipline, à l’instar de Shaquille O’Neal, sous le charme.
Les San Antonio Spurs réalisent le meilleur démarrage de leur histoire, avec cinq victoires pour débuter la saison. Auteur de 27 points et 18 rebonds dans la nuit de jeudi à vendredi face au Miami Heat, Victor Wembanyama brille pour son retour sur le parquet, de quoi impressionner Shaquille O’Neal, épaté par les prestations du Français.
« Il est excellent et je suis content pour lui »
« Il redéfinit ce que les intérieurs peuvent faire, estime l’ancienne star de la NBA, interrogée par ESPN et rapportée par Basketsession. Nikola Jokic a déjà rabattu les cartes mais Victor Wembanyama est en train de changer ça vers un tout autre niveau. Il dribble entre les jambes, il prend des step backs, il joue comme Kevin Durant. Il est excellent et je suis content pour lui. Je suis content pour la franchise de San Antonio. »
« Il connaîtra une saison digne d'un MVP »
Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner les anciennes gloires de la discipline. Tout comme Shaquille O’Neal, Magic Johnson s’était enflammé la semaine dernière pour l’ancien crack de Nanterre. « Il connaîtra une saison digne d'un MVP. Il est nettement plus fort, supporte mieux les contacts physiques et peut toujours marquer, comme nous l'avons constaté, a-t-il expliqué. Nous avons pu constater l'effet Hakeem hier soir (ce jeudi) lorsqu'il a réalisé le 'dream shake' (un dribblé croisé créé par l'ancien des Houston Rockets) et a réussi quatre ou cinq tirs en suspension d'un pied, comme Hakeem le faisait autrefois ».