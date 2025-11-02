Victor Wembanyama : Une star est tombée sous le charme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent plusieurs mois en raison d’une « thrombose veineuse profonde », Victor Wembanyama réalise un début de saison impressionnant en NBA, contribuant au meilleur démarrage de l’histoire des San Antonio Spurs. Les observateurs sont conquis par le Français, tout comme les légendes de la discipline, à l’instar de Shaquille O’Neal, sous le charme.

Les San Antonio Spurs réalisent le meilleur démarrage de leur histoire, avec cinq victoires pour débuter la saison. Auteur de 27 points et 18 rebonds dans la nuit de jeudi à vendredi face au Miami Heat, Victor Wembanyama brille pour son retour sur le parquet, de quoi impressionner Shaquille O’Neal, épaté par les prestations du Français.

« Il est excellent et je suis content pour lui » « Il redéfinit ce que les intérieurs peuvent faire, estime l’ancienne star de la NBA, interrogée par ESPN et rapportée par Basketsession. Nikola Jokic a déjà rabattu les cartes mais Victor Wembanyama est en train de changer ça vers un tout autre niveau. Il dribble entre les jambes, il prend des step backs, il joue comme Kevin Durant. Il est excellent et je suis content pour lui. Je suis content pour la franchise de San Antonio. »