NBA : Wembanyama victime d’un piège parfait !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un début de saison historique en NBA, avec un bilan de 5 victoires pour 0 défaite, les San Antonio Spurs ont fini par chuter. Face aux Suns de Phoenix, les coéquipiers de Victor Wembanyama se sont donc inclinés (130-118). Le Français n’a d’ailleurs pas été si exceptionnel que ça pour cet rencontre. Il faut dire que les adversaires ont parfaitement réussi à museler Wembanyama et compagnie.

Il aura donc fallu attendre le 6ème match pour que les Spurs connaissent leur première défaite de la saison. Et ce sont les Suns de Devin Booker, auteur de 28 points, qui ont fait tomber Victor Wembanyama et ses coéquipiers. La série s’arrête donc là pour la franchise texane, qui était en 5-0. Wemby n’aura rien pu faire pour empêcher la défaite des siens. Epoustouflant depuis le début de la saison NBA, le Français a cette fois été très discret avec seulement 9 points, 9 rebonds et 2 passes décisives.

« Ils s’attendaient à tout ce qu’on avait prévu de faire » Les Suns de Phoenix ont donc réussi à merveille à rendre Victor Wembanyama inoffensif. Un piège à propos duquel la star des Spurs a expliqué après la rencontre, rapportée par Le Parisien : « Les Suns ont fait un super boulot défensif. Ils s’attendaient à tout ce qu’on avait prévu de faire. Ils avaient dû parfaitement préparer la rencontre. J’aurais dû essayer d’aller davantage au panier. Il y a beaucoup apprendre de ce match ».