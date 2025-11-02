NBA : Le coup de pression de Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est en feu depuis le début de saison en NBA. Le Français s’est préparé en conséquence cet été, et ses efforts semblent porter leurs fruits. Le phénomène des San Antonio Spurs rayonne, et il n’a pas manqué de lancer un avertissement clair au reste de la ligue américaine.

À l’instar de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, Victor Wembanyama est irrésistible en NBA depuis le début de saison. Le Français a permis aux San Antonio Spurs de réaliser le meilleur démarrage de leur histoire. Il faut dire que le joueur de 21 ans s’est préparé en conséquence cet été, en s’entraînant notamment avec Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon. Wemby a d’ailleurs lancé un avertissement clair au reste de la ligue.

«Je me concentre davantage sur des choses simples» « Mon jeu évolue tellement que je me rends compte de beaucoup de choses, surtout ces derniers temps. Je pourrais le définir, mais ce serait définir le passé, même si ce n’était qu’il y a quelques mois. Je dirais que mon jeu était varié, peut-être trop varié. Je me concentre davantage sur des choses simples » a d’abord expliqué Victor Wembanyama dans des propos rapportés par Parlons Basket.