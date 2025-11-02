Jugé «coupable», Mbappé au cœur d'une nouvelle polémique en Espagne !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Real Madrid s’est largement imposé face au FC Valence sur le score de 4-0. Double buteur, Kylian Mbappé aurait pu inscrire un triplé mais il a décidé de donner un penalty à Vinicius. Ce dernier l’a malheureusement raté et le cadeau du Français à son coéquipier brésilien fait polémique en Espagne.

Rien ou presque ne semble pouvoir arrêter le Real Madrid cette saison. À part une défaite face à l’Atlético de Madrid le 27 septembre dernier (5-2), les Madrilènes ont gagné tous leurs matchs. Samedi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont fait qu’une bouchée du FC Valence en s’imposant 4-0.

Mbappé a laissé un penalty à Vinicius Encore une fois, le Real Madrid a pu compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs. L’attaquant a inscrit un nouveau doublé, ce qui porte son total de réalisations en club à 18 depuis le début de la saison. Le Français aurait même pu signer un triplé, mais il a laissé un penalty à Vinicius, qui a malheureusement été arrêté par le gardien adverse.