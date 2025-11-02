Jugé «coupable», Mbappé au cœur d'une nouvelle polémique en Espagne !

Samedi soir, le Real Madrid s’est largement imposé face au FC Valence sur le score de 4-0. Double buteur, Kylian Mbappé aurait pu inscrire un triplé mais il a décidé de donner un penalty à Vinicius. Ce dernier l’a malheureusement raté et le cadeau du Français à son coéquipier brésilien fait polémique en Espagne.
Rien ou presque ne semble pouvoir arrêter le Real Madrid cette saison. À part une défaite face à l’Atlético de Madrid le 27 septembre dernier (5-2), les Madrilènes ont gagné tous leurs matchs. Samedi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont fait qu’une bouchée du FC Valence en s’imposant 4-0.
Mbappé a laissé un penalty à Vinicius
Encore une fois, le Real Madrid a pu compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs. L’attaquant a inscrit un nouveau doublé, ce qui porte son total de réalisations en club à 18 depuis le début de la saison. Le Français aurait même pu signer un triplé, mais il a laissé un penalty à Vinicius, qui a malheureusement été arrêté par le gardien adverse.
« Pour moi, le coupable c’est Mbappé »
Kylian Mbappé voulait donc se montrer généreux avec Vinicius, mais son geste n’a pas forcément été très apprécié en Espagne et cela lui vaut une petite polémique. Selon le journaliste de la Cadena COPE Manolo Lama, le Français n’aurait pas dû donner le penalty au Brésilien et il est donc coupable de cet échec. « Pour moi, le coupable c’est Mbappé. Je l’ai dit l’an dernier, Mbappé ne peut pas distribuer les pénaltys comme des bonbons, ce n’est pas la cour d’école, c’est une équipe de football professionnelle. »