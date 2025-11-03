NBA - Wembanyama : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Pour la première fois de la saison, les San Antonio Spurs ont chuté. La franchise texane s’est inclinée face aux Phoenix Suns ce dimanche (130-118). Victor Wembanyama a notamment été en difficulté pendant la rencontre. L’entraîneur des Spurs lui a alors mis un coup de pression après la partie, malgré son excellent début de saison.

Fin de série pour les San Antonio Spurs. Après cinq victoires consécutives en NBA, la franchise texane s’est inclinée ce dimanche pour la première fois de la saison. Les Phoenix Suns ont réussi à faire chuter Victor Wembanyama, qui est apparu en grande difficulté. Pourtant en feu depuis le début de l’exercice 2025-2026, le Français n’a inscrit que 9 points, pris 9 rebonds et distribué 2 passes décisives. Son entraîneur lui a alors mis un coup de pression après la partie.

«Il va affronter une variété de défenses cette saison» « Il doit être meilleur, mais tout le monde doit être meilleur. Il va affronter une variété de défenses cette saison, et des profils de joueurs très différents » a lancé Mitch Johnson dans des propos rapportés par Le Parisien. Le coach des San Antonio Spurs en attend évidemment plus de Victor Wembanyama, devenu le véritable leader de l’équipe.