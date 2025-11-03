NBA : C'est fini pour Wembanyama !

Après 5 victoires consécutives en NBA, un record pour la franchise pour un début de saison, les Spurs viennent de s’incliner face aux Suns (130-118). Un revers au cours duquel Victor Wembanyama n’a clairement pas brillé. En effet, le Français a seulement inscrit 9 points en 34 minutes de jeu. De quoi mettre fin à une folle série de Wembanyama.
Le début de saison exceptionnel des Spurs a donc connu un coup d’arrêt à cause des Suns de Devin Booker. La franchise texane vient de connaitre la première défaite de sa saison. Un revers qui coïncide par ailleurs à une performance loin des standards de Victor Wembanyama. Alors que le Français tournait à quasiment 30 points de moyenne depuis la reprise de la NBA, il en était bien loin face à Phoenix. En effet, Wembanyama a seulement totalisé 9 points.
48 rencontres avec au moins 10 points !
Cela fait donc moins de 10 points Victor Wembanyama, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment maintenant. En effet, pour retrouver un tel événement, il faut remonter à octobre 2024 lorsque le joueur des Spurs avait fini avec 6 points au compter contre le Thunder d’Oklahoma City. Depuis, Wembanyama avait toujours réussi à dépasser les 10 unités, ce qui faisait alors un total de 48 rencontres en NBA pour le Français. Une folle série qui a donc pris pour Wemby, qui tentera bien évidemment de la relancer dès le prochain match de San Antonio… face aux Lakers.
« Ils s’attendaient à tout ce qu’on avait prévu de faire »
Victor Wembanyama n’aura donc rien pu faire face aux Suns. Suite à cette défaite, le joueur des Spurs expliquait d’ailleurs : « Les Suns ont fait un super boulot défensif. Ils s’attendaient à tout ce qu’on avait prévu de faire. Ils avaient dû parfaitement préparer la rencontre. J’aurais dû essayer d’aller davantage au panier. Il y a beaucoup apprendre de ce match ».