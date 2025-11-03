NBA : C'est fini pour Wembanyama !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 5 victoires consécutives en NBA, un record pour la franchise pour un début de saison, les Spurs viennent de s’incliner face aux Suns (130-118). Un revers au cours duquel Victor Wembanyama n’a clairement pas brillé. En effet, le Français a seulement inscrit 9 points en 34 minutes de jeu. De quoi mettre fin à une folle série de Wembanyama.

Le début de saison exceptionnel des Spurs a donc connu un coup d’arrêt à cause des Suns de Devin Booker. La franchise texane vient de connaitre la première défaite de sa saison. Un revers qui coïncide par ailleurs à une performance loin des standards de Victor Wembanyama. Alors que le Français tournait à quasiment 30 points de moyenne depuis la reprise de la NBA, il en était bien loin face à Phoenix. En effet, Wembanyama a seulement totalisé 9 points.

48 rencontres avec au moins 10 points ! Cela fait donc moins de 10 points Victor Wembanyama, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment maintenant. En effet, pour retrouver un tel événement, il faut remonter à octobre 2024 lorsque le joueur des Spurs avait fini avec 6 points au compter contre le Thunder d’Oklahoma City. Depuis, Wembanyama avait toujours réussi à dépasser les 10 unités, ce qui faisait alors un total de 48 rencontres en NBA pour le Français. Une folle série qui a donc pris pour Wemby, qui tentera bien évidemment de la relancer dès le prochain match de San Antonio… face aux Lakers.