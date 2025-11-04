NBA - Wembanyama : La nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent chez les San Antonio Spurs. Après la défaite contre les Phoenix Suns ce dimanche (130-118), la franchise texane a perdu un joueur sur blessure. L’équipe de Victor Wembanyama ne devrait pas pouvoir compter sur Dylan Harper lors des semaines à venir. Le rookie de 19 ans serait touché au mollet gauche.

Chez les San Antonio Spurs, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. La franchise texane a vu sa série de victoires se stopper ce dimanche contre les Phoenix Suns (130-118). Et comme si cela n’était pas suffisant pour mettre un coup au moral des joueurs de Mitch Johnson, une autre catastrophe a touché l’équipe de Victor Wembanyama.

Les San Antonio Spurs perdent Dylan Harper D’après les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania, les San Antonio Spurs ne devraient plus pouvoir compter sur Dylan Harper pendant un petit moment. Le rookie de 19 ans souffrirait d’une élongation au mollet gauche et devrait donc être absent pendant plusieurs semaines. Son absence serait suffisamment longue pour perturber la rotation de Mitch Johnson, puisque le jeune arrière avait un rôle important en sortie de banc depuis le début de saison.