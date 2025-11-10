NBA - Wembanyama : La grosse bagarre !

Pierrick Levallet

Après avoir mis fin à leur courte série de défaite, les San Antonio Spurs ont démarré un autre enchaînement de victoires. Après le succès contre les Houston Rockets en NBA Cup, la franchise texane s’est imposée contre les New-Orleans Pelicans ce samedi (126-119). Victor Wembanyama s’est notamment montré à son avantage pendant la rencontre (18 points, 18 rebonds, 3 passes décisives). Mitch Johnson s’est d’ailleurs avoué satisfait par la prestation du Français, qui a dû livrer un gros combat à l’AT&T Center.

«Je pense qu'il a fait du très bon travail» « Il a raté quelques très bons tirs, mais il a fait quelques très bonnes passes. Même chose en défense. Il n'a réalisé "que" trois contres, mais quand il était au bon endroit, combien de tirs a-t-il empêché d'être pris ? Je pense qu'il a fait du très bon travail, surtout dans un contexte de back-to-back où il a joué plus de 33 minutes sur les deux rencontres » a d’abord expliqué le coach des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par L'Equipe.