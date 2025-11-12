NBA - Wembanyama : Le retour en France attendu !

Victor Wembanyama a encore réalisé une très grosse performance avec les Spurs contre Chicago. La star française régale en ce début de saison, de quoi satisfaire Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l'équipe de France, espérant pouvoir compter sur le joueur l’été prochain pour les qualifications à la Coupe du monde.
Pour son retour sur les parquets de NBA, Victor Wembanyama réalise un début de saison impressionnant avec les Spurs de San Antonio, avec une nouvelle victoire à la clé lundi soir à Chicago (121-117), avec 38 points pour 12 rebonds captés, 5 passes et 5 contres pour le Français. Un bilan encore plus remarquable quand on sait que Wemby a connu une longue convalescence suite à une thrombose à une épaule en début d’année. Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l'équipe de France, se réjouit de voir l’ancien crack de Nanterre s’illustrer en NBA.
« Il a plus de poids, de muscle »
« J'ai beaucoup observé qu'il se rapproche plus du panier, qu'il ne refuse pas le contact, au contraire. Tu sens plus d'agressivité. Je ne l'ai pas pesé moi-même (il rit), mais il a plus de poids, de muscle, il utilise ça à bon escient, pour varier son jeu, plus que l'an passé où il était très fixé sur le tir à 3 points (4,3 tentés par match cette saison, contre 8,8 en 2024-2025). On sent cette évolution et cela le rend plus efficace, plus imprévisible. Défensivement, il est toujours ce perturbateur sans équivalent », souligne Frédéric Fauthoux, interrogé par L’Équipe.
Frédéric Fauthoux espère avoir Wembanyama en 2026
« C'est un joueur à part, avec, au-delà de la taille (2,24 m), le timing, l'intelligence, l'anticipation, comme d'autres géants dans cet exercice capables en plus de prendre des rebonds, scorer, comme Hakeem Olajuwon... Ce qui est intéressant pour nous (en équipe de France) et lui, c'est l'élargissement de sa palette dans tous les secteurs », poursuit le sélectionneur des Bleus, qui ne cache pas sa volonté de pouvoir compter sur sa star avant la Coupe du monde 2027 au Qatar : « Je suis impatient, mais j'aimerais surtout le revoir avant ça, dès l'été, pour les fenêtres de qualifications (début juillet et fin août 2026 ; il sera absent contre Belgique, le 28 novembre, et la Finlande, le 1er décembre, puis lors de la fenêtre de fin février-début mars 2026). Pour avancer, il faudrait que l'équipe se construise, puis performe, et arrêter de devoir tout chambouler à chaque fenêtre. Pour ça, les leaders doivent être là. Et Victor est le leader incontesté de cette génération. »
Frédéric Fauthoux maintient un « contact direct » avec Victor Wembanyama, sans être « intrusif », précise-t-il. « On a échangé quelques messages, je lui ai souhaité une bonne saison, il m'a répondu. Je le laisse avancer. On aura un appel en décembre ou janvier. »