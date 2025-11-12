NBA - Wembanyama : Le retour en France attendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victor Wembanyama a encore réalisé une très grosse performance avec les Spurs contre Chicago. La star française régale en ce début de saison, de quoi satisfaire Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l'équipe de France, espérant pouvoir compter sur le joueur l’été prochain pour les qualifications à la Coupe du monde.

Pour son retour sur les parquets de NBA, Victor Wembanyama réalise un début de saison impressionnant avec les Spurs de San Antonio, avec une nouvelle victoire à la clé lundi soir à Chicago (121-117), avec 38 points pour 12 rebonds captés, 5 passes et 5 contres pour le Français. Un bilan encore plus remarquable quand on sait que Wemby a connu une longue convalescence suite à une thrombose à une épaule en début d’année. Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l'équipe de France, se réjouit de voir l’ancien crack de Nanterre s’illustrer en NBA.

« Il a plus de poids, de muscle » « J'ai beaucoup observé qu'il se rapproche plus du panier, qu'il ne refuse pas le contact, au contraire. Tu sens plus d'agressivité. Je ne l'ai pas pesé moi-même (il rit), mais il a plus de poids, de muscle, il utilise ça à bon escient, pour varier son jeu, plus que l'an passé où il était très fixé sur le tir à 3 points (4,3 tentés par match cette saison, contre 8,8 en 2024-2025). On sent cette évolution et cela le rend plus efficace, plus imprévisible. Défensivement, il est toujours ce perturbateur sans équivalent », souligne Frédéric Fauthoux, interrogé par L’Équipe.