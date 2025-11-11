Une star NBA hallucine, Wembanyama répond avec une punchline !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour préparer ses matchs, Victor Wembanyama a une routine pour le moins particulière. En effet, la star des Spurs livre un livre avant chacune de ses rencontres. Une habitude qui n’avait pas manqué de faire halluciner Nikola Jokic. En marge du dernier All Star Game, la star des Nuggets n’en revenait pas. Et voilà que Wembanyama a décidé de lui répondre.

En février dernier, juste avant d’arrêter sa saison en NBA, Victor Wembanyama participait à son premier All Star Game. Le joueur des Spurs se retrouvait alors au milieu des stars de la ligue. C’est ainsi que le Français était dans le même vestiaire que Nikola Jokic. De quoi donner lieu à une scène cocasse. En effet, le Serbe, star des Nuggets, a halluciné de la routine d’avant-match de Wembanyama. « Tu as vraiment amené un livre ? », avait-il lâché. Ce à quoi Wemby avait répondu : « Oui, je lis avant chaque match ! ».

« Meilleur basketteur que comique » Plusieurs mois après, Victor Wembanyama est revenu sur cette scène avec Nikola Jokic. Répondant au Serbe et sa réaction hallucinée, le joueur des Spurs a alors balancé, rapporté par L’Equipe : « Il est meilleur basketteur que comique ».