NBA : Wembanyama face à une star, la surprise avec le PSG !

Alors qu’il était opposé aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama samedi dernier, Kevin Durant en a profité pour faire un petit clin d’œil au PSG, dont il est actionnaire minoritaire depuis le mois de juin. En effet, la star des Houston Rockets portait une nouvelle paire de chaussures aux couleurs du club de la capitale.

Entré à l’actionnariat du PSG en juin dernier, Kevin Durant continue de performer sur les parquets de NBA et était en déplacement sur celui des San Antonio Spurs samedi dernier. Malgré ses 24 points, les Houston Rockets se sont inclinés (121-110) face à Victor Wembanyama et ses coéquipiers.

« J’ai des centaines de questions à lui poser » « La relation que j’ai avec lui (Durant), c’est une relation d’adversaire. Et si j’aimerais, j’ai des centaines de questions à lui poser, j’imagine que j’attendrai qu’il prenne sa retraite (rire) », a confié Victor Wembanyama après la rencontre, lui qui est un grand fan de Kevin Durant. « Non, plus sérieusement, effectivement, c’est quelqu’un que je respecte, qui m’intéresse énormément. Mais notre relation est uniquement celle d’adversaires. »