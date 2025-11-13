NBA - Wembanyama : Le coup de foudre à l’étranger !

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, plus Victor Wembanyama convainc son monde en NBA. Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine, le phénomène de 21 ans ne cesse de prouver que son potentiel est presque sans limite. La star des San Antonio Spurs a d’ailleurs totalement envouté Muggsy Bogues. L’ancien meneur de jeu d’1m60 l’a même fait clairement savoir.

«Il est tellement intelligent» « J’aimerais tellement jouer avec un gars aussi talentueux. Il est tellement intelligent sur le terrain, il comprend le jeu à un niveau impressionnant J’ai joué avec Manute Bol, mais il n’était pas aussi polyvalent que Wemby » a confié Muggsy Bogues dans des propos rapportés par Parlons Basket.