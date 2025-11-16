NBA - Wembanyama : Le nouveau coup dur ?

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner cette saison en NBA. Le Français s’était préparé en conséquence pendant l’été, et ses efforts semblent porter leurs fruits. Les San Antonio Spurs pourraient toutefois être privés de leur phénomène de 21 ans ce dimanche soir contre les Sacramento Kings à cause d’une gêne au mollet.
La pré-saison a visiblement été fructueuse du côté de Victor Wembanyama. Après sa thrombose veineuse qui l’avait privé de la moitié de la saison dernière, le Français s’est préparé en conséquence cet été pour revenir à son meilleur niveau. Et depuis le début de l’exercice 2025-2026, Wemby ne cesse d’impressionner. Le phénomène de 21 ans est considéré comme l’un des meilleurs en NBA. Mais Victor Wembanyama pourrait être victime d’un nouveau coup dur.
Wembanyama absent contre les Kings ?
Comme le rapporte L’Equipe, le Français est incertain pour le match contre les Sacramento Kings ce dimanche. Wemby aurait une gêne au mollet gauche. La franchise texane devrait l’évaluer pendant l’échauffement afin de savoir s’il peut tenir sa place. S’il n’est pas en mesure de jouer, ce serait la première rencontre que Victor Wembanyama ne disputera pas cette saison.
Wembanyama flambe depuis le début de saison
Reste maintenant à voir si les San Antonio Spurs pourront compter sur lui ou non. Victor Wembanyama est l’une des pièces maîtresses de Mitch Johnson cette saison. En 12 rencontres, le Français émarge à 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres de moyenne.