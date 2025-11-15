NBA - LeBron James : Wembanyama le fait halluciner !

Pour sa 3ème saison en NBA avec les Spurs, Victor Wembanyama continue encore et toujours de crever l’écran. D’un point de vue personnel, le Français réalise des performances XXL avec des statistiques affolantes. Celles-ci ne passent d’ailleurs pas inaperçues. Dwyane Wade, légende de la NBA, a notamment halluciné du talent de Wembanyama, au-dessus de LeBron James dans certains domaines.
A 21 ans, Victor Wembanyama a encore de belles années devant lui pour marquer l’histoire de la NBA. Mais dès à présent, la star des Spurs laisse son empreinte. En effet, pour sa 3ème saison avec la franchise de San Antonio, le Français affole les statistiques. Celles-ci sont d’ailleurs meilleures notamment que LeBron James au même stade que sa carrière. De quoi faire halluciner Dwyane Wade.
« Il est déjà au-dessus du talent du Mont Rushmore »
« Je ne connais pas toutes les statistiques, mais j’ai entendu dire que pour le nombre de matchs joués en NBA, il a plus de points que LeBron James à ce stade. Il a plus de contres que Hakeem Olajuwon. Il a plus de passes que Magic. Il est déjà au-dessus du talent du Mont Rushmore », a expliqué l’ancienne gloire du Miami Heat, rapportée par Parlons Basket.
« L’une des choses les plus incroyables avec Wemby… »
Impressionné par le talent de Victor Wembanyama, Dwyane Wade a également confié : « L’une des choses les plus incroyables avec Wemby, c’est quand il dribble, comment il se déplace. C’est tellement impressionnant. Ses combinaisons : « Je te fais un petit pop. Tu touches ici ? Je passe derrière le dos, je passe entre les jambes ». C’est fou ! Parce que parfois, on voit beaucoup de joueurs talentueux, mais ils n’ont pas l’état d’esprit nécessaire pour atteindre un certain niveau. Ce gars semble avoir une approche complètement différente et un état d’esprit différent vers la grandeur ».