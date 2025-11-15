NBA - LeBron James : Wembanyama le fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour sa 3ème saison en NBA avec les Spurs, Victor Wembanyama continue encore et toujours de crever l’écran. D’un point de vue personnel, le Français réalise des performances XXL avec des statistiques affolantes. Celles-ci ne passent d’ailleurs pas inaperçues. Dwyane Wade, légende de la NBA, a notamment halluciné du talent de Wembanyama, au-dessus de LeBron James dans certains domaines.

A 21 ans, Victor Wembanyama a encore de belles années devant lui pour marquer l’histoire de la NBA. Mais dès à présent, la star des Spurs laisse son empreinte. En effet, pour sa 3ème saison avec la franchise de San Antonio, le Français affole les statistiques. Celles-ci sont d’ailleurs meilleures notamment que LeBron James au même stade que sa carrière. De quoi faire halluciner Dwyane Wade.

« Il est déjà au-dessus du talent du Mont Rushmore » « Je ne connais pas toutes les statistiques, mais j’ai entendu dire que pour le nombre de matchs joués en NBA, il a plus de points que LeBron James à ce stade. Il a plus de contres que Hakeem Olajuwon. Il a plus de passes que Magic. Il est déjà au-dessus du talent du Mont Rushmore », a expliqué l’ancienne gloire du Miami Heat, rapportée par Parlons Basket.