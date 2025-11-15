NBA - Wembanyama : Coup de gueule en privé, il balance tout à la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama impressionne. Le pivot des Spurs de San Antonio est devenu un véritable patron au Texas, et n’hésite pas à donner de la voix lorsque nécessaire. Son coéquipier Julian Champagnie a d’ailleurs révélé une scène dans laquelle « Wemby » a su hausser le ton.

Ce n’est pas un secret, mais après sa grosse blessure à l’épaule en début d’année, Victor Wembanyama a soif de revanche. Et cela se voit. Le prodige français réalise un excellent début de saison et s’impose comme le véritable leader des Spurs de San Antonio.

Wembanyama en patron Leader incontesté de la franchise texane, Wembanyama est rapidement revenu sur ce nouveau rôle. « Il s'agit d'une progression assez linéaire qui commence toujours par l'exemple », a confié la nouvelle star de 21 ans dans des propos relayés par l’Equipe. Tel un patron, le Français n’hésite pas à pousser des coups de gueule lorsque cela s’impose comme l’a révélé son coéquipier à San Antonio Julian Champagnie.