NBA - Wembanyama : La nouvelle catastrophe annoncée !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a manqué son premier match de la saison ce dimanche. Gêné au mollet gauche, le Français n’a pas pris part à la rencontre face aux Sacramento Kings (victoire 123-110). Un scout a alors indiqué qu’il ne voyait pas le phénomène des San Antonio Spurs disputer la suite de la saison sans aucun autre pépin physique.

Ce dimanche, Victor Wembanyama a manqué à l’appel sur le parquet des San Antonio Spurs. Touché au mollet gauche, le Français n’a pas pris part à la rencontre face aux Sacramento Kings. Cela n’a pas empêché la franchise texane de s’imposer (123-110), notamment grâce à un grand De’Aaron Fox (28 points, 11 passes décisives). Pour Wemby, c’était la première fois de la saison qu’il manquait un rendez-vous. Et il pourrait faire l’impasse sur d’autres à l’avenir.

«Son corps n’est tout simplement pas fait pour ça» « Je parierais sur une chute des Spurs. Je serais choqué si Victor joue 82 matchs. Son corps n’est tout simplement pas fait pour ça » a en tout cas lancé un scout de la Conférence Ouest sur ESPN, dans des propos rapportés par Parlons Basket. Après avoir déjà manqué la moitié de la saison passée à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama ne serait donc pas à l’abri d’un nouveau pépin physique.