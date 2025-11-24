NBA - Wembanyama : Le gros coup qui se prépare !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, les San Antonio Spurs doivent faire sans Victor Wembanyama. Touché au mollet gauche, le Français est éloigné des parquets le temps de se remettre sur pied. En attendant, Mitch Johnson fait au mieux avec les armes dont il dispose. De’Aaron Fox a d’ailleurs révélé que la franchise texane préparait un gros coup.

Les San Antonio Spurs sont privés de Victor Wembanyama depuis quelques jours maintenant. Le Français est touché au mollet gauche et est donc éloigné des parquets. La franchise texane doit donc faire sans son principal atout offensif et défensif, qui s’est d’ailleurs inclinée contre les Phoenix Suns ce dimanche (111-102).

«On veut accélérer notre cohésion» En attendant le retour de Victor Wembanyama, Mitch Johnson mise sur d’autres armes comme De’Aaron Fox. Le meneur de jeu de 27 ans a d’ailleurs avoué qu’un gros coup se prépare chez les San Antonio Spurs. « Nous jouons des combinaisons que nous n’avons même pas pu travailler à l’entraînement ou en présaison, et pourtant on trouve des solutions. Quand tout le monde sera de retour, on veut accélérer notre cohésion » a expliqué De’Aaron Fox dans des propos rapportés par Parlons Basket.