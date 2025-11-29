NBA - Wembanyama : Le nouveau coup légendaire !

Les San Antonio Spurs réalisent un excellent début de saison. Avec ou sans Victor Wembanyama, la franchise texane enchaîne les bons résultats. La génération du phénomène de 21 ans est d’ailleurs en train d’entrer dans l’histoire de l’équipe, puisqu’ils sont en train d’éclipser celle menée par un certain Kawhi Leonard.
En misant sur Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs sont amenés à réaliser de grandes choses. Si le Français est absent depuis le 15 novembre en raison d’une blessure au mollet gauche, la franchise texane enchaîne malgré tout les bons résultats. Menés par De’Aaron Fox, les hommes de Mitch Johnson se sont imposés ce vendredi sur le parquet des Denver Nuggets de Nikola Jokic (136-139).
La génération Wembanyama éclipse la génération Leonard chez les Spurs
Et avec cette victoire, la génération Victor Wembanyama est entrée un peu plus dans l’histoire des San Antonio Spurs. Après 18 matchs, la franchise texane a atteint 72,22% de victoire, réalisant ainsi son meilleur début de saison depuis 2016-2017. Lors de cet exercice, Kawhi Leonard avait mené les siens jusqu’en finale de la Conférence Ouest. Les San Antonio Spurs semblent être repartis sur les mêmes bases.
Wembanyama bientôt avec Tony Parker ?
Reste maintenant à voir si Victor Wembanyama saura reproduire la même performance que la star de désormais 34 ans. Les San Antonio Spurs n’ont plus remporté la NBA depuis 2014, avec un certain Tony Parker. Plus d’une décennie plus tard, un autre Français pourrait bien ramener le graal dans le Texas. À suivre...