NBA - Wembanyama : Le retour de «rêve» en France !

Pierrick Levallet

Victime d’une thrombose veineuse la saison passée, Victor Wembanyama a manqué l’Eurobasket avec l’équipe de France. Depuis, le phénomène de 21 ans a eu le temps de se préparer et a fait un retour remarquable avec les San Antonio Spurs en NBA. Le sélectionneur des Bleus espère ainsi voir Wemby revenir en sélection pour l’aider à réaliser ses rêves.

Victor Wembanyama avait été contraint de faire l’impasse sur l’Eurobasket cet été avec l’équipe de France. Le phénomène de 21 ans était encore trop juste physiquement après avoir été victime d’une thrombose veineuse qui avait mis un terme à son exercice 2024-2025. Le Français a donc pris le temps de bien se préparer pendant l’été pour revenir en pleine possession de ses moyens avec les San Antonio Spurs. Wemby s’est d’ailleurs illustré de manière remarquable depuis le début de saison en NBA. Chez les Bleus, on espère donc le voir revenir.

«Victor fait partie des meilleurs joueurs du monde» « Victor a toujours dit qu'il était attaché à l'équipe de France, et il est certain que si l'équipe de France veut atteindre les sommets dont tout le monde rêve, elle a besoin d'avoir ses meilleurs joueurs. Et Victor fait partie des meilleurs joueurs du monde, peut-être qu'un jour il sera le meilleur joueur du monde » a confié Frédéric Fauthoux dans des propos rapportés par RMC Sport.