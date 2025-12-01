Wembanyama avec le PSG : C’est du jamais vu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Victor Wembanyama, c’est une grande histoire d’amour. Le gamin de banlieue parisienne a grandi avec le club de la capitale comme référence et la ferveur mise par les ultras du Paris Saint-Germain. Les groupes de supporters n’existent pas en NBA où il joue depuis plus de deux ans aux San Antonio Spurs. De quoi lui inspirer un mouvement qui a déjà pris forme.

Victor Wembanyama ne s’en est jamais vraiment caché. La star des San Antonio Spurs, numéro un de la draft 2023, est un fervent supporter du PSG. Le natif du Chesnay qui a explosé aux Metropolitans 92 de Levallois avant de filer dans le Texas. Le franchise player des Spurs a entamé sa 3ème saison en NBA et a donc pu se faire une expérience assez conséquente de l’élite du basket mondial sur les parquets et dans les tribunes. De quoi lui inspirer une idée très européenne du sport : les groupes ultras dans les salles. « Ayant grandi en Europe et étant un grand fan de foot, j'ai vu à quel point les ultras mettaient de l'animation dans un stade et dans leur communauté. Je sais que ce n'est pas trop le cas dans la culture US, mais je pense que c'est le moment. Et s'il y a bien un endroit où ça peut fonctionner en NBA, c'est ici à San Antonio ».

«J’espère que vous appréciez l’expérience, c’est ce qui compte le plus pour moi» En septembre dernier, Victor Wembanyama n’avait fait qu’un appel à la fan base de San Antonio. Et tout s’est matérialisé quelques semaines plus tard avec la création officielle des Spurs Jackals. Éloigné des parquets depuis plusieurs matchs en raison d’une blessure au mollet, « Wemby » a profité de son temps libre afin de réunir certains membres du groupe ultras de San Antonio et de les initier à une séance de clapping notamment avec le tambour comme dans les stades de foot. « J’espère que vous appréciez l’expérience, c’est ce qui compte le plus pour moi. Je suis là pour mieux vous connaître et pour partager nos impressions depuis le banc ou le terrain. Spoiler alert : ce n’est que du positif ! ». a affirmé Wembanyama dans des propos rapportés par Trashtalk.