Boxe : Mis KO par Joshua, Ngannou affirme ne se souvenir que du premier coup

Florian Barré

Francis Ngannou se remet doucement de l’énorme KO subit le 8 mars dernier à Riyad, en Arabie saoudite. Ce soir-là, face à Anthony Joshua, le Camerounais n’aura jamais vraiment combattu. Dès les premiers instants, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC s’est retrouvé au tapis. C’est à ce moment-là que le natif de Batié a confié ne se souvenir de rien du tout.

Auteur d’une performance très prometteuse face à Tyson Fury en octobre dernier, Francis Ngannou n’a pas existé un seul instant lors de son duel contre Anthony Joshua. En effet, le Predator a subi un KO terrible dans la seconde reprise, lui faisant perdre la mémoire. Interrogé par Ariel Helwani pour l’émission The MMA Hour , le Camerounais a ainsi révélé les dessous de ce combat éclair et la manière dont il s’en remet : « Émotionnellement, je vais bien. C’était un peu bizarre, la seule chose qui me dérange c’est que je n’ai jamais participé à ce combat. Genre, c’était bizarre. C’était une journée bizarre, c’était une soirée bizarre. »

Ngannou surpris par le fait d’être au tapis dès le premier round

« J’étais fatigué, j’étais dans les vestiaires pendant quatre heures et demie à attendre et à m’échauffer. J’avais l’impression de dormir, poursuit-il. Quand le combat a commencé, je n’étais pas là. Même dans la première minute, quand j’ai reçu le premier coup de poing, j’ai été plus surpris du fait que je tombais à cause de ce coup de poing que du coup de poing lui-même. Genre, d’accord mec… J’ai pris le premier coup de poing, j’étais réveillé mais je ne l’ai pas vraiment senti et je suis tombé. »

« Je ne me rappelle pas être assis sur le tabouret »