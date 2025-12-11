OM : L'annonce surréaliste sur son transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba a signé librement et gratuitement au LOSC l'été dernier. Mis au placard par le club olympien à l'intersaison 2024, l'international congolais n'a pas joué un seul match lors du précédent exercice. Malgré tout, Chancel Mbemba estime qu'il est parti par la grande porte.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2022, Chancel Mbemba a réalisé deux grosses saisons à Marseille. Toutefois, lors de l'exercice 2024-2025, l'international congolais n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent, et ce, parce qu'il a été mis au placard par le club marseillais. En fin de contrat le 30 juin dernier, Chancel Mbemba a été transféré librement et gratuitement au LOSC.

«Je suis sorti par la grande porte avec mes bagages» Lors d'un entretien accordé à Carré, Chancel Mbemba est revenu sur son départ de l'OM. « Quels sont mes meilleurs moments à l'OM ? C'était une très très très belle aventure. C'était top, je garde seulement les bons souvenirs. Quand tu es au Vélodrome, quand tu es joueur et que tu es devant tous les supporters, il faut que tu donnes le meilleur de toi-moi. Dieu merci, Dieu m'a facilité les choses. J'ai pu tout donner à Marseille. Merci aux supporters et aux dirigeants », a confié l'actuel numéro 18 du LOSC, avant de poursuivre.