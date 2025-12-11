Transfert - Un nouveau buteur à l'OM : La surprise qu'il n'a pas vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM se cherchait un nouveau buteur pour accompagner Amine Gouiri. Après avoir exploré différentes pistes, le club phocéen a finalement fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Après un an en Arabie Saoudite, le Gabonais a donc reposé ses valises à Marseille. Ce à quoi il ne s'attendait pas forcément...

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est aujourd'hui à nouveau un joueur de l'OM. Parti du club phocéen à l'2024, PEA aura donc fait une pige d'une saison à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Alors qu'on ne pensait plus le revoir en Europe, la possibilité de revenir à Marseille s'est présentée. Aubameyang n'a alors pas hésité à dire oui à cette option surprise.

« Je ne pensais pas quitter tout de suite l'Arabie Saoudite » Interrogé par l'UEFA, Pierre-Emerick Aubameyang s'est exprimé sur son retour à l'OM lors du dernier mercato estival. C'est ainsi que l'Olympien a fait savoir dans un premier temps : « J'ai été guidé par mon coeur. Quand les options sont arrivées... Déjà de une, je ne pensais pas quitter tout de suite l'Arabie Saoudite. Ça s'est fait comme ça s'est fait ».