Transfert - Un nouveau buteur à l'OM : La surprise qu'il n'a pas vu venir !

Lors du dernier mercato estival, l'OM se cherchait un nouveau buteur pour accompagner Amine Gouiri. Après avoir exploré différentes pistes, le club phocéen a finalement fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Après un an en Arabie Saoudite, le Gabonais a donc reposé ses valises à Marseille. Ce à quoi il ne s'attendait pas forcément...
A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est aujourd'hui à nouveau un joueur de l'OM. Parti du club phocéen à l'2024, PEA aura donc fait une pige d'une saison à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Alors qu'on ne pensait plus le revoir en Europe, la possibilité de revenir à Marseille s'est présentée. Aubameyang n'a alors pas hésité à dire oui à cette option surprise.
« Je ne pensais pas quitter tout de suite l'Arabie Saoudite »
Interrogé par l'UEFA, Pierre-Emerick Aubameyang s'est exprimé sur son retour à l'OM lors du dernier mercato estival. C'est ainsi que l'Olympien a fait savoir dans un premier temps : « J'ai été guidé par mon coeur. Quand les options sont arrivées... Déjà de une, je ne pensais pas quitter tout de suite l'Arabie Saoudite. Ça s'est fait comme ça s'est fait ».
« C'est le choix du coeur »
Aubameyang a ensuite expliqué : « Quand j'ai reçu les options, c'était évident. Parce que toute mon année en Arabie Saoudite, j'ai reçu des messages des supporters marseillais. Ça me touche. C'est le choix du coeur. J'ai envie de montrer au monde entier ce que je suis encore capable de faire et quoi de mieux que le faire à la maison. Ici, j'estime c'est la maison ».