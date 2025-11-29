OL : La catastrophe à 201M€ !

Pierrick Levallet

On savait l’OL dans une situation financière délicate, et le constat livré par Eagle Football Group a confirmé la chose. Le groupe a publié le bilan de l’exercice 2024-2025 d’un point de vue économique. Et les pertes engendrée par John Textor atteignent le montant colossal d’un peu plus de 201M€.

La dernière saison de John Textor a plongé l’OL dans une situation catastrophique sur le plan financier. Le club rhodanien a un temps été menacé d’une rétrogradation en Ligue 2. Les Lyonnais ont finalement échappé au pire, mais ont été contraints de se séparer de certains de leurs meilleurs joueurs afin de renflouer les caisses.

L'OL a vendu ses meilleurs joueurs L’OL a ainsi vendu des noms comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Lucas Perri, et a laissé filer Alexandre Lacazette (en fin de contrat). Mais malgré ces ventes importantes, le bilan de l’exercice 2024-2025 a été véritablement désastreux pour les Gones.