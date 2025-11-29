12M€ : Transfert de folie à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL n’est toujours pas tiré d’affaire concernant ses problèmes financiers. Michele Kang redresse le bilan catastrophique laissé par John Textor comme elle peut. La présidente lyonnaise pourrait ainsi se laisser tenter par une belle plus-value sur un éventuel transfert de Tyler Morton, qui commencerait à avoir quelques prétendants en Premier League.

Cet été, l’OL a fait attention à ses finances. Dans une situation économique très délicate, le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs joueurs comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri. Dans la foulée, la direction lyonnaise a offert de nouvelles solutions à Paulo Fonseca tout en respectant les limites de son budget.

L'OL n'a pas manqué de flair avec Tyler Morton L’OL a notamment déboursé 10M€ pour mettre la main sur Tyler Morton. Le joueur de 23 ans n’a jamais vraiment eu sa chance à Liverpool, malgré des prêts à Blackburn et à Hull City. Le milieu de terrain a donc rejoint la Ligue 1, où il est rapidement devenu un élément important du onze de Paulo Fonseca.