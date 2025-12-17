PSG : C'est terminé pour Désiré Doué !

Amadou Diawara

Victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse lors du déplacement sur la pelouse du FC Lorient, Désiré Doué a repris la compétition à Bilbao. Entré en jeu face à Metz, le numéro 14 du PSG va retrouver une place de titulaire ce mercredi. Le club emmené par Luis Enrique ayant rendez-vous avec Flamengo à Doha, et ce, pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale.

Le 29 octobre dernier, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du FC Lorient (1-1). De surcroit, le club de la capitale a perdu Désiré Doué au Moustoir.

