PSG : C'est terminé pour Désiré Doué !

Le 29 octobre dernier, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du FC Lorient (1-1). De surcroit, le club de la capitale a perdu Désiré Doué au Moustoir.
PSG : Doué a repris la compétition contre l'Athletic
Victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse, Désiré Doué a manqué plusieurs semaines de compétition. De retour à Bilbao, le numéro 14 du PSG est entré en jeu face à l'Athletic mercredi dernier, puis à Metz ce samedi. Et il va retrouver une place de titulaire ce mercredi à Doha, au Qatar.
PSG-Flamengo : Désiré Doué va démarrer la rencontre !
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Désiré Doué devrait être titularisé par Luis Enrique contre Flamengo. Pour rappel, le PSG affronte le club brésilien en finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi à 18 heures.
La composition officielle du PSG : Safonov - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Doué, Kvaratskhelia