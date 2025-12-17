Kylian Mbappé, la nouvelle polémique à l’étranger !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a de nouveau été sacré ce mardi. Après avoir pris le Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, l’attaquant du PSG a remporté le trophée FIFA The Best. L’international français a donc logiquement été intégré dans le onze de l’année. En revanche, Kylian Mbappé n’y figure pas. Et cette décision fait grand bruit à l’étranger.

Mbappé absent de l'équipe FIFA de l'année Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé ne figure pas dans l’équipe de la saison. Et ce choix a fait grand bruit ces dernières heures. Le capitaine de l’équipe de France était l’un des trois finalistes. De plus, la star du Real Madrid a été sacrée Soulier d’Or 2024-2025. Et comme si cela ne suffisait pas, Kylian Mbappé était sans doute le meilleur joueur madrilène la saison passée. Pourtant, le panel d’expert n’a pas voté pour lui.