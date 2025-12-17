Kylian Mbappé, la nouvelle polémique à l’étranger !

Ousmane Dembélé a de nouveau été sacré ce mardi. Après avoir pris le Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, l’attaquant du PSG a remporté le trophée FIFA The Best. L’international français a donc logiquement été intégré dans le onze de l’année. En revanche, Kylian Mbappé n’y figure pas. Et cette décision fait grand bruit à l’étranger.
Ousmane Dembélé vit une merveilleuse fin d’année 2025 sur le plan personnel. Sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, le joueur du PSG a remporté le trophée FIFA The Best ce mardi. L’attaquant de 28 ans a également été intégré très logiquement au onze de l’année. Cependant, une absence a interpellé à l’étranger.
Mbappé absent de l'équipe FIFA de l'année
Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé ne figure pas dans l’équipe de la saison. Et ce choix a fait grand bruit ces dernières heures. Le capitaine de l’équipe de France était l’un des trois finalistes. De plus, la star du Real Madrid a été sacrée Soulier d’Or 2024-2025. Et comme si cela ne suffisait pas, Kylian Mbappé était sans doute le meilleur joueur madrilène la saison passée. Pourtant, le panel d’expert n’a pas voté pour lui.
L'Espagne n'en revient pas
L’absence de Kylian Mbappé n’a donc pas manqué de faire polémique, surtout que Jude Bellingham figure dans le onze de l’année. Le champion du monde 2018, lui, n’a pas eu droit à cet honneur. Et cette décision fait jaser en Espagne, où on ne comprend pas vraiment pourquoi le natif de Bondy a été écarté au profit, par exemple, de Cole Palmer.