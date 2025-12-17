Mbappé plutôt que Yamal, la signature inattendue qui le fait rêver !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du 3 au 17 janvier se déroulera la nouvelle édition de la Kings World Cup Nations. Le rendez-vous est ainsi donné au Brésil pour de nombreuses nations à l'instar de la France, mais aussi de la Seleçao. Les Brésiliens seront d'ailleurs dirigés par un certain Kaka pour cette compétition, lui qui ne dirait pas non pour avoir Kylian Mbappé sous ses ordres.

A 26 ans, Kylian Mbappé fait aujourd'hui le bonheur du Real Madrid. Depuis le début de la saison, le Français affole les compteurs avec ses nombreux buts. Représentant une menace constante pour les adversaires, Mbappé fait bien évidemment des envieux. Qui ne dirait pas non pour avoir un tel profil dans son effectif ? Kaka ne cracherait en tout cas pas dessus.

« J'aime la façon dont il joue, sa vitesse, la façon dont il finit » Ancien joueur du Real Madrid, Kaka va diriger d'ici quelques jours la sélection du Brésil à la Kings World Cup Nations. Avant cette compétition, interrogé par L'Equipe, le Brésilien a d'ailleurs fait savoir : « Qui de Mbappé, Dembélé ou Yamal serait la meilleure recrue ? Kylian est un joueur expérimenté. J'aime la façon dont il joue, sa vitesse, la façon dont il finit. Donc, je choisirais Kylian ».