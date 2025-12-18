Le PSG signe un coup historique, c'est terminé !

Amadou Diawara

Auréolé de son premier titre en Ligue des Champions, le PSG a marqué encore un peu plus l'histoire ce mercredi. Ayant remporté la Coupe Intercontinentale, le club emmené par Luis Enrique a soulevé un sixième trophée en cette année 2025. Après avoir mis en lumière la performance XXL du PSG, Daniel Riolo a affirmé qu'un tel exploit ne sera pas répété avant longtemps.

Ce mercredi, le PSG a soulevé la Coupe Intercontinentale, et ce, grâce à sa victoire contre Flamengo (1-1, 2-1). Grâce à ce nouveau titre, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi peut se vanter d'avoir remporté six trophées cette année : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe.

«Le PSG réalise un truc de fou» Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur cette performance historique du PSG, affirmant qu'on ne reverra pas un tel exploit avant longtemps. « Le PSG fait quelque chose d'unique. On n'a pas vécu une soirée de folie, ce n'était pas un match dingue », a lancé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.