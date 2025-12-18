Un «accident» au PSG, cette star balance !

Ce mercredi, le PSG a remporté la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Marquinhos a fait part de son analyse. Selon le capitaine du PSG, le but encaissé par son équipe était un accident.
Sacré en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Opposé à Flamengo ce mercredi, le club de la capitale l'a emporté in-extremis à Doha (Qatar).
Marquinhos balance après le sacre du PSG
Ayant mené au score grâce à une réalisation de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a vu Flamengo égaliser, et ce, grâce à un penalty transformé par Jorginho. Finalement, les hommes de Luis Enrique se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but (2-1).
«Sur un accident, ils sont revenus dans le match»
Interrogé après le sacre du PSG, Marquinhos a lâché toutes ses vérités sur la physionomie du match. « L’expérience des précédentes finales disputées vous a aidé ? On a bien su gérer. Sur un accident, un pénalty, ils sont revenus dans le match. Mais c’est une finale. Et une finale, cela se joue comme ça. On a eu plus d’occasions, on a eu davantage le ballon et on a fait le match qu’il fallait. Une finale se joue sur des détails et ce match s’est décidé aux tirs au but… », a confié le capitaine du club rouge et bleu. Ses propos ont été rapportés par Le Parisien.