Un «accident» au PSG, cette star balance !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG a remporté la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Marquinhos a fait part de son analyse. Selon le capitaine du PSG, le but encaissé par son équipe était un accident.

Sacré en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Opposé à Flamengo ce mercredi, le club de la capitale l'a emporté in-extremis à Doha (Qatar).

Marquinhos balance après le sacre du PSG Ayant mené au score grâce à une réalisation de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a vu Flamengo égaliser, et ce, grâce à un penalty transformé par Jorginho. Finalement, les hommes de Luis Enrique se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but (2-1).