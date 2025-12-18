Kylian Mbappé : La séparation que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La carrière de Kylian Mbappé est jalonnée d'enjeux économiques majeurs. A commencer par ses contrats de marketing. Le plus important concerne probablement celui signé avec Nike qui prend toutefois fin en juin prochain. Et alors que les négociations sont actives, une prolongation n'est pas actée. La séparation avec le géant américain est donc possible.

Ce sera probablement l'un des enjeux majeurs de l'année pour Kylian Mbappé. En effet, son contrat avec Nike s'achève en juin prochain, et bien évidemment, compte tenu de la puissance médiatique du capitaine de l'équipe de France, les négociations sont intenses et pourraient aboutir à des sommes records.

Mbappé vers une séparation avec Nike ? Ainsi, selon les informations de RMC Sport, les réunions entre les représentants de Nike et ceux de Kylian Mbappé se sont enchainés ces dernières semaines afin de trouver un accord. Mais les négociations n'ont toujours pas abouti, ce qui n'écarte pas la possibilité d'une rupture entre la firme américaine et l'attaquant du Real Madrid. A quelques mois de la Coupe du monde aux Etats-Unis, si Nike perdait Kylian Mbappé, ce serait un énorme coup dur.