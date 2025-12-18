Kylian Mbappé, le malaise que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Endrick était considéré comme un pari sur l’avenir au Real Madrid. Mais avec l’arrivée de Xabi Alonso, l’international auriverde a vu sa situation radicalement changer chez les Merengue. Le Brésilien, qui était initialement la doublure de Kylian Mbappé, a été plongé en plein malaise au sein de la Casa Blanca.

La première partie de saison ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu pour Endrick au Real Madrid. Doublure de Kylian Mbappé, le Brésilien pensait obtenir plus de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso que de ceux de Carlo Ancelotti. Mais finalement, la situation de l’international auriverde s’est considérablement dégradée.

Endrick, situation incompréhensible au Real Madrid Comme le rapporte AS, la situation d’Endrick n’avait pas vraiment de sens. Xabi Alonso a décidé que l’attaquant de 19 ans ne rentrait pas dans ses plans sans même lui laisser une réelle chance. Et à l’approche du mercato hivernal, le coach espagnol s’est mis à lui accorder quelques minutes contre Manchester City en Ligue des champions puis Talavera en Coupe du Roi.