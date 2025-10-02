Cette recrue de l'OM avec Hakimi, c'est officiel !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a officialisé la signature de Nayef Aguerd. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a signé un chèque d'environ 23M€ pour faire plier la direction de West Ham. Très performant sous les couleurs de l'OM, Nayef Aguerd a été convoqué par Walid Regragui pour prendre part au prochain rassemblement du Maroc.

Maroc : Regragui convoque Aguerd Auteur de prestations XXL depuis son arrivée à l'OM, Nayef Aguerd a logiquement été convoqué par Walid Regragui pour le prochain rassemblement du Maroc. En plus du défenseur de 29 ans, le capitaine Achraf Hakimi (PSG) fait également partie de la liste du sélectionneur des Lions de l'Atlas.