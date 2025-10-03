OM : Un grand attaquant obligé de partir, le terrible aveu...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des meilleurs buteurs de sa génération, Sonny Anderson n'aura pas eu le temps de s'imposer sur le long terme à l'OM. Malgré une saison durant laquelle il inscrira 16 buts en 24 matches, l'attaquant brésilien partira, reconnaissant que la relégation en deuxième division avait rendu impossible le fait qu'il reste à Marseille.

Durant la saison 1993-1994, l'OM peut s'appuyer sur un redoutable duo d'attaquants composés de Rudi Voller et Sonny Anderson. Ce dernier débarque à Marseille en novembre et va rapidement empiler les buts. 16 au total en 24 apparitions. Et pourtant, l'avant-centre brésilien rejoindra l'AS Monaco à l'issue de la saison. Un choix forcé pour Sonny Anderson qui révèle que la relégation administrative de l'OM en deuxième division l'a poussé à partir.

Sonny Anderson contrait de quitter l'OM « Marseille était rétrogradé en deuxième division. Et dans la carrière que je me suis construite, je ne pouvais pas, sans manquer de respect, jouer en Ligue 2. Je prévoyais de jouer en première division, jouer des des grands clubs. C'est ce que j'avais imaginé par rapport à ma carrière », lance-t-il dans une interview accordée à Téléfoot, avant de poursuivre