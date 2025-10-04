Un attaquant de l'OM disparaît, la surprise est totale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme en ce moment, l'OM a parfaitement rattrapé son début de saison un peu raté. Le club peut compter sur un effectif complet désormais et sur les qualités de chacun. Impressionnant depuis son arrivée à Marseille l'hiver dernier, Amine Gouiri a été mis de côté par Roberto De Zerbi pour affronter l'OL. Un choix qui a beaucoup surpris Jérôme Rothen.

Ancien joueur formé à l'OL, Amine Gouiri a continué sa progression à Rennes avant de débarquer à l'OM. L'attaquant de 25 ans a beaucoup apporté au club la saison dernière en lui permettant de rejoindre la Ligue des champions. Pourtant Gouiri s'est fait légèrement plus discret depuis le début de la saison. Jérôme Rothen n'a pas compris pourquoi il n'avait pas été aligné face à l'OL.

Gouiri pas dans le onze de départ pour défier l'OL Laissé sur le banc pour affronter l'OL lors de la 3ème journée de Ligue 1, Amine Gouiri n'a pas encore eu l'occasion de trouver le chemin des filets avec l'OM cette saison. L'international algérien ne semble plus être la priorité de Roberto De Zerbi, un choix marqué par son absence face à son club formateur. « S’ils se sont qualifiés la saison dernière en Ligue des champions, c’est grâce à lui parce qu’il a redynamisé le front de l’attaque. Il a été intéressant vraiment, il a été en progression et moi je suis très surpris de voir comment il s’adapte aujourd’hui à Gouiri De Zerbi. À Lyon d’un seul coup il a disparu. Il joue pas, donc moi j’avais été surpris. Derrière c’est un temps de jeu mitigé, un coup je joue, un coup je suis remplacé à l’heure de jeu. Pas une minute en Ligue des champions, c’est quand même un signe qui est pas bon. Alors même si le scénario du match fait qu'en effet ça lui a donné raison à De Zerbi de mettre Aubameyang » souligne Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.