Officiel : Lionel Messi est rejoint par deux joueurs de l'OM !

Durant la trêve internationale, plusieurs joueurs de l'OM seront concernés, à commencer par les Argentins. En effet, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli ont tous les deux été convoqués par Lionel Scaloni. Facundo Medina est en revanche blessé et ne retrouvera donc pas Lionel Messi.

Comme tous les clubs européens, l'OM a suivi de prêt l'annonce des différentes listes de joueurs retenus pour cette trêve internationale. Et deux d'entre eux vont voyager aux Etats-Unis dans les prochaines heures.

Balerdi et Rulli convoqué avec l'Argentine En effet, alors que l'Argentine est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, l'Albiceleste disputera deux matches amicaux face au Venezuela à Miami, le 11 octobre, puis contre Porto Rico à Chicago, le 14 octobre. Pour l'occasion, Lionel Scaloni a donc convoqué deux joueurs de l'OM à savoir Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli qui accompagneront notamment Lionel Messi.